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Туреччина намагається збільшити термін продовження зернової угоди

Переговори про продовження угоди тривають.

Туреччина намагається збільшити термін продовження зернової угоди
Фото: Скріншот з відео

Міністр оборони Туреччини Гулусі Акар заявив, що його країна намагається збільшити термін продовження зернової угоди.

Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що Туреччина веде переговори, щоб угода, яка дозволяє відвантажувати зерно з чорноморських портів України, була продовжена на наступні 120 днів. 

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Того ж дня, 15 березня, глава МЗС Росії Лавров розмовляв зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Москва розраховує на нову угоду, де будуть враховані інтереси Кремля щодо російського експорту добрив.

Раніше повідомлялось, що у Женеві представники Росії та ООН домовились про продовження зернової угоди з Україною, котра діє до 18 березня, ще на 60 днів.

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