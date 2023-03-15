Що більше тиску буде, то швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності й міжнародного правопорядку.

Відбулося чергове засідання у форматі “Рамштайн”, уже десяте. Боєприпаси для наших воїнів, артилерія, танки, захист українського неба – усе це обговорювалось.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Особливо зараз це важливо, коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися. Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. Росія не виняток. Треба постійно посилювати тиск за терор. Тиск у нашій обороні, у санкціях проти Росії, у знищенні шляхів обходу санкцій російською державою та її компаніями, у політичному та юридичному тиску”, - наголосив президент.

Він зазначив - що більше тиску буде, то швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності й міжнародного правопорядку.

“І хочу сьогодні окремо подякувати Данії. І за новий оборонний пакет для України, і за рішення про спеціальний фонд допомоги нашій державі обсягом 7 мільярдів данських крон – це мільярд доларів США. Дуже вагомо. Дуже потрібно. Я дякую уряду й парламенту Данії, усьому данському суспільству. Саме такі рішення гарантують, що можна пришвидшити повернення миру Україні й стабільності всій Європі”, - сказав голова держави.

Зеленський додав, що сьогодні є й важливе рішення в Лондоні – у справі щодо кремлівського хабара Януковичу ще 13-го року. Коли російські гроші та брудні схеми з тодішніми політиками в Україні використовувались фактично як частина агресії проти нашої держави. Агресії, що почалася вже тоді – політично, економічно, а згодом і спецслужбами, військовою силою.

“Звернувся до учасників і учасниць потужної британської конференції Спілки редакторів. Це зібрання провідних медійників Сполученого Королівства, сильних журналістів, сильних редакторів. Людей, які фактично присвятили своє життя свободі – свободі слова.

Закликав їх іще активніше поширювати правду про російську агресію, про наших людей, яким Росія ламає життя, про наш захист, який повертає українцям та всім європейцям свободу й безпеку.

Журналісти – вільні медіа України та світу – за час цієї війни зробили дуже багато, щоб російський терор програвав. Щоб російська пропаганда програвала. І я хочу підкреслити: зробили це просто тим, що поширювали інформацію про те, що відбувається тут і зараз в Україні, у Європі, у світі. Просто поширювали правду”, - підкреслив президент України.

Також Зеленський зустрівся з представниками американського журналу The Atlantic – одного зі знаних глобальних медійних брендів. Із власницею видання пані Джобс, із головредом паном Голдбергом та з Енн Епплбаум – сильною публіцисткою.

“Звичайно, постійно перебуваю на звʼязку з нашими військовими, з командувачами. Усе, що ми робимо, усе, що робить держава, підпорядковане одному завданню – дати кожному нашому воїну більше можливостей битися, дати кожному нашому місту більше безпеки”, - розповів Верховний головнокомандувач, і подякував 54-й й 92-й окремим механізованим бригадам за стійкість і силу в Бахмуті.

Володимир Зеленський також відзначив 3-тю бригада оперативного призначення Нацгвардії та прикордонників, які бʼються за Бахмут,а також 15-й окремий полк і 1-шу президентська бригада оперативного призначення Національної гвардії.

“Прикордонники Харківщини – дякую вам за міцну протидію ворогу!

406-та окрема артилерійська бригада та 131-й окремий розвідбат – дякую вам, воїни, за оборону Херсонщини!” - підсумував президент.

Нагадаємо, 15 березня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох керівників обласних військових адміністрацій.