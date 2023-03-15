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Канада передасть Україні партію боєприпасів

Україна отримає від Канади, серед іншого, снаряди калібру 155 мм.

Канада передасть Україні партію боєприпасів
Фото: Укрінформ

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд на засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосила про додаткову військову допомогу Україні.

Про це повідомила пресслужба уряду Канади.

Зокрема, Канада передасть близько 8 тис. снарядів калібру 155 мм, а також 12 ракет для підтримки систем ППО, які зараз розміщені в Україні. 

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Канада також передасть понад 1,8 тис. снарядів для танків Leopard 1, котрі мають передати Україні Данія, Німеччина та Нідерланди.

Аніта Ананд також розповіла, що чотири танки Leopard 2 вже доставлено до Польщі, а канадські інструктори навчають українських солдат їх використанню. 

Очікується, що всі 8 танків Leopard 2, а також броньована евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси, надані Канадою, будуть в Україні найближчими тижнями.

Нагадаємо, уряд Швеції ухвалив рішення доєднатись до передачі Україні танків Leopard 2. Швеція передасть Україні 10 танків Leopard 2 і ключові засоби протиповітряної оборони.

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