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Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Люди при обстрілах не постраждали.

Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 15 березня російські окупаційні війська обстріляли території Краснопільської, Хотінської, Шалигинської та Новослобідської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом за день було зафіксовано 14 ворожих обстрілів з різних видів зброї − 161 “прильот”/постріл.

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Зокрема, внаслідок мінометного обстрілу Хотінської громади прямим влучанням було зруйновано офіс агрофірми. 

Шалигинську громаду обстріляли з мінометів, через що згоріла приватна господарська споруда.

Краснопільську громаду росіяни обстріляли з артилерії − 4 прильоти.

По Новослобідській громаді був один приліт з артилерії.

Нагадаємо, 15 березня вдень російські окупанти з мінометів обстріляли прикордоння Чернігівської області.

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