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Україна та ЄС продовжили на рік дію "транспортного безвізу"

Дія угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень пролонгована до 30 червня 2024 року.

Україна та ЄС продовжили на рік дію "транспортного безвізу"
Олександр Кубраков
Фото: прессслужба кабмiна

Україна та Європейський Союз продовжили ще на один рік угоду, яка скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів на двосторонні та транзитні перевезення в держави ЄС.

Про це повідомив у Facebook віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

“За перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%”, – зазначив він.

Курбаков зауважив, що такі проєкти не тільки допомагають підтримати українську економіку та знаходити логістичні рішення для експортерів, а й наближають Україну до головної зовнішньополітичної мети – набуття членства в ЄС.

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Міністр уточнив, що разом з європейськими партнерами Україна вже розбудовує необхідну логістичну інфраструктуру на кордоні. Так, з початку повномасштабного вторгнення відкриті два нових пункти пропуску на кордоні Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі для пропуску порожніх вантажних автомобілів на кордоні з Польщею.

Також далося розширити пропускну спроможність пункту “Краківець – Корчова” та впорядкували роботу пункту “Ягодин – Дорогуськ” на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, 14 червня 2022 року Україна погодила з делегацією Єврокомісії спеціальну угоду про лібералізацію автомобільних перевезень, відому як "транспортний безвіз", яка покликана розв'язувати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення. Із приєднанням до міжнародних митних конвенцій та запуском відповідних законодавчих змін Україна мала виконати 81% своїх зобов’язань Угоди про асоціацію з ЄС у митній сфері.

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