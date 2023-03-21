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В Україні схвалили план із розмінування с/г земель для проведення посівної

Потрібно обстежити 470 тисяч гектарів с/г земель у 9 областях.

В Україні схвалили план із розмінування с/г земель для проведення посівної
Фото: EPA/UPG

В Україні схвалили план заходів із розмінування сільськогосподарських земель для проведення посівної.

Про це повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков за результатами чергового засідання Національного органу з питань протимінної діяльності, йдеться на сайті міноборони.

“Українська земля в районах, що найбільше постраждали від бойових дій, родитиме та годуватиме людей по усьому світу. Робимо безпечними поля та інші землі для роботи аграріїв”, – сказав Резніков.

Передбачається, що першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь – найбільш економічно обґрунтованим.

За попередніми оцінками, в дев’яти областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування близько 470 тисяч гектарів земель сільгосппризначення.

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На засіданні доведено спрощений порядок отримання дозволу на виконання вибухових робіт під час розмінування та використання вибухових матеріалів операторами протимінної діяльності на період дії воєнного стану.

Крім того, опрацьовано процедури щодо визнання іноземних документів із кваліфікації фахівців з розмінування та їх відповідність національним вимогам.

Нагадаємо, минулого тижня Україна розпочала вже другу посівну під час повномасштабної війни проти російських загарбників.

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