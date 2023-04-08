У соцмережі потрапила нова порція секретних документів, що стосуються України, Близького Сходу та Китаю, - NYT

У п'ятницю, 7 квітня, у соціальних мережа з'явилася нова порція секретних документів, в яких, докладно описані секрети американської національної безпеки, починаючи від України до Близького Сходу та Китаю, повідомляє New York Times.

За словами офіційних осіб США, масштаб витоку – понад 100 документів, оприлюднення яких може завдати величезної шкоди. Оди зі співрозмовників видання назвав витік "кошмаром для П'яти очей" (FVEY), маючи на увазі розвідувальний альянс, до якого входять США, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія та Канада.

Нові документи виявили у твіттері, на анонімній графічній дошці повідомлень 4chan та інших сайтах у п'ятницю. Це сталося після того, як високопосадовці адміністрації Джо Байдена заявили, що розслідують можливий витік секретних військових планів України і включають тривожну оцінку нестійких можливостей ППО України. Один слайд, датований 23 лютого, позначений як "Секретно/не дозволено", означає, що він не призначений для передачі іншим країнам.

Міністерство юстиції США заявило, що розпочало розслідування витоку секретних даних і перебуває на зв'язку з міністерством оборони, але відмовилося від подальших коментарів.

Колишній високопосадовець Пентагону Мік Малрой, заявив, що витік секретних документів є "значною прогалиною у системі безпеки", яка може завадити військовому плануванню щодо України. "Оскільки багато з них були фотографіями документів, схоже, що це був навмисний витік, зроблений кимось, хто хотів завдати шкоди зусиллям України, США та НАТО", - сказав Малрой.

Документи, фотографії роздруківок стосуються низки делікатних питань національної безпеки США, зокрема, до кампанії коаліції з розгрому угруповання "Ісламська держава", позиції союзників США на Близькому Сході та в Європі щодо Росії, і військові плани Великобританії, які стосуються протидії Китаю в Тихому океані, йдеться на порталі Yahoo News.

Водночас Міністерство оборони США підтвердило, що матеріали є справжніми, але заявило, що їх вибірково відредагували перед публікацією, і це підтверджує аналіз із відкритих джерел.

Як зазначає NYT, документи щодо Збройних Сил України представлені у вигляді фотографій графіків очікуваних постачань зброї, чисельності військ, батальйонів тощо. Посадовці Пентагону визнають, що це законні документи міністерства оборони, але копії, схоже, були змінені в деяких частинах порівняно з початковим варіантом. Модифіковані версії, наприклад, завищують американські оцінки загиблих на війні українців та занижують оцінки загиблих російських військовослужбовців.

Силовики тим часом намагаються знайти винуватців витоку даних. Один чиновник сказав виданню, що, ймовірно, документи вийшли не від української сторони, бо вона не мала доступу до конкретних планів, на яких стоїть печатка офісів Об'єднаного штабу Пентагону. Інший чиновник зауважив, що шукатимуть винного серед тих, хто мав доступ до таких документів.

Виконавчий директор компанії Filter Labs AI Джонатан Тойбнер, яка відстежує обмін повідомленнями в Росії, сказав: хоча прокремлівські сили стверджують начебто такий витік - це американська або українська кампанією з дезінформації, його провідний аналітик вважає, що це може бути російська операція, яка має посіяти недовіру між Вашингтоном та Києвом.

Видання Washington Post повідомило, що багато документів, схоже, підготували взимку для голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі та інших військових.

Нагадаємо, засекречені військові документи щодо планів США і НАТО, які стосуються нарощення української армії перед запланованим контрнаступом були опубліковані цього тижня в соціальних мережах.

Зазначалося, що зміни можуть вказувати на спробу дезінформації з боку Москви. Однак у США взялися за перевірки, аби виявити джерело витоку секретної інформації.