Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Російський полонений з досвідом бойових дій у Дагестані радіє, що вижив в Україні, - СБУ
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Взяття під вогневий контроль мостів на Херсонщині зруйнувало плани ворога
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Андрій Костін очолить Генпрокуратуру, - джерела
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
На півночі України поліція вилучила в місцевих жителів два "трофейні" танки
"Ми не хочемо бути змішаною расою": прем'єр Угорщини потрапив у політичний скандал
"Ми не хочемо бути змішаною расою": прем'єр Угорщини потрапив у політичний скандал
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Владислав Троїцький: «В Україні досі немає розуміння, наскільки потужною зброєю може бути мистецтво»
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
Андрій Длігач: Україна повинна бути країною винахідників, підприємців, що кинули виклик, та змогли досягти економічного прориву
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
ГоловнаСуспільствоЖиття

Від сьогодні, 25 липня, діють нові умови ввезення домашніх тварин до Польщі, - Держприкордонслужба

Тепер до перевезення тварини треба підготуватись.

Від сьогодні, 25 липня, діють нові умови ввезення домашніх тварин до Польщі, - Держприкордонслужба
Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

З понеділка, 25 липня, змінені правила ввезення домашніх тварин до Польщі.  

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України. 

Перетинання кордону з хатніми тваринами буде можливо лише за наступних умов:

  • тварина має імплантований мікрочип;
  • тварина вакцинована від сказу (вакцинація має бути актуальною та проведеною не раніше, ніж встановлений мікрочип);
  • тварина має діючий ветеринарний паспорт Європейського зразка, який видається державними ветеринарними закладами і підтверджує встановлення мікрочипа та проведення вакцинації.

Нагадаємо, у Києві запустити Telegram-бот для безоплатних консультацій щодо утримання домашніх тварин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також