Від сьогодні, 25 липня, діють нові умови ввезення домашніх тварин до Польщі, - Держприкордонслужба

З понеділка, 25 липня, змінені правила ввезення домашніх тварин до Польщі.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
Перетинання кордону з хатніми тваринами буде можливо лише за наступних умов:
- тварина має імплантований мікрочип;
- тварина вакцинована від сказу (вакцинація має бути актуальною та проведеною не раніше, ніж встановлений мікрочип);
- тварина має діючий ветеринарний паспорт Європейського зразка, який видається державними ветеринарними закладами і підтверджує встановлення мікрочипа та проведення вакцинації.
Нагадаємо, у Києві запустити Telegram-бот для безоплатних консультацій щодо утримання домашніх тварин.