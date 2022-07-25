Від сьогодні, 25 липня, діють нові умови ввезення домашніх тварин до Польщі, - Держприкордонслужба

Тепер до перевезення тварини треба підготуватись.

З понеділка, 25 липня, змінені правила ввезення домашніх тварин до Польщі.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

Перетинання кордону з хатніми тваринами буде можливо лише за наступних умов:

тварина має імплантований мікрочип;

тварина вакцинована від сказу (вакцинація має бути актуальною та проведеною не раніше, ніж встановлений мікрочип);

тварина має діючий ветеринарний паспорт Європейського зразка, який видається державними ветеринарними закладами і підтверджує встановлення мікрочипа та проведення вакцинації.

Нагадаємо, у Києві запустити Telegram-бот для безоплатних консультацій щодо утримання домашніх тварин.