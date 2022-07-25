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Укрзалізниця призначає додатковий поїзд Київ - Запоріжжя

Кількість бажаючих доїхати до Києва із Дніпропетровської та Запорізької області збільшилась.

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд Київ - Запоріжжя
Фото: Укрзалізниця

Для забезпечення попиту пасажирів з Дніпропетровської та Запорізької областей Укрзалізниця з 27 липня призначає додатковий поїзд №272/271 Київ - Запоріжжя

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. 

Поїзд буде відправлятись із Києва по непарних числах о 22:30, прибувати до Запоріжжя об 11:53.

Зворотно - по парних числах: відправлення із Запоріжжя о 20:05, прибуття до Києва о 9:38.

Поїзд курсуватиме через 10 міст, у тому числі Нікополь, зі зручним часом відправлення та прибуття. На шляху із Запоріжжя до Києва поїзд прибуватиме в Нікополь о 22:18, а на зворотному шляху, з Києва, — о 09:15.

Квитки на цей поїзд будуть доступні найближчим часом онлайн, на сайті та в чат-боті, а також у касах вокзалів. 

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує маршрут поїзда №25/26 Одеса - Яремче до Ворохти. 

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