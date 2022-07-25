CERT-UA зафіксувала масові розсилання небезпечних електронних листів від російських хактивістів

CERT-UA (Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України, яка діє при Держспецзв'язку) повідомила про масові розсилання небезпечних електронних листів.

Про це йдеться на сайті CERT-UA.

Тема листів - "Остаточний платіж". У них є однойменне вкладення у вигляді TGZ-архіву.

У Держспецзв'язку наголосили, що в разі відкриття цього архіву на комп'ютер завантажуються шкідливі програми і є ризик викрадення даних.

Атаку пов'язують із угрупованням UAC-0041 - російськими хактивістами.

Нагадаємо, днями українців попередили про розповсюдження небезпечного файлу з назвою “Доповідь0507224.ppt”, який містить зображення-мініатюру зі згадуванням оперативного командування "Південь".

Раніше хакери атакували сайт Державної архівної служби України.