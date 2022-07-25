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Фонд Притули придбав 125 авто для ЗСУ на кошти від продажу картини Марії Примаченко

“Клеїмо наліпки, відправляємо по підрозділах”.

Фонд Притули придбав 125 авто для ЗСУ на кошти від продажу картини Марії Примаченко
Фото: скрін відео

Волонтер і відомий шоумен Сергій Притула за 500 тис. доларів із продажу картини Марії Примаченко придбав для українських захисників 125 автомобілів.

Про це Сергій Притула повідомив у Facebook.

“Кожного разу, коли я бачу, як чергова колона “бусів Примаченко” прямує до наших захисників, то з вдячністю згадую і того добродія, який придбав картину на аукціоні, і те подружжя колекціонерів, яке передало картину у розпорядження нашого фонду, і усіх, хто допоміг з проведенням того аукціону, який я запам‘ятаю до кінця життя і який дозволив нам законтрактувати 125 бусів VW T5. З цієї партії зайшли ще 13 бусиків”, − написав Притула.

Він додав, що “окрім бусів нам потрібні і джипи, і пікапи, і медички”.

Раніше Сергій Притула повідомив про те, що три безпілотники Bayraktar, які виробник подарував Україні, готуються до відправлення. Їх очікують наприкінці літа. 

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