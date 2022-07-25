Волонтер і відомий шоумен Сергій Притула за 500 тис. доларів із продажу картини Марії Примаченко придбав для українських захисників 125 автомобілів.

Про це Сергій Притула повідомив у Facebook.

“Кожного разу, коли я бачу, як чергова колона “бусів Примаченко” прямує до наших захисників, то з вдячністю згадую і того добродія, який придбав картину на аукціоні, і те подружжя колекціонерів, яке передало картину у розпорядження нашого фонду, і усіх, хто допоміг з проведенням того аукціону, який я запам‘ятаю до кінця життя і який дозволив нам законтрактувати 125 бусів VW T5. З цієї партії зайшли ще 13 бусиків”, − написав Притула.

Він додав, що “окрім бусів нам потрібні і джипи, і пікапи, і медички”.

Раніше Сергій Притула повідомив про те, що три безпілотники Bayraktar, які виробник подарував Україні, готуються до відправлення. Їх очікують наприкінці літа.