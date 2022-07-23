Перший проєкт, який гурт підтримає, – це збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги.

Американський попрок-гурт Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24.

Про це повідомили в Офісі президента України.

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-дзвінка обговорив з музикантами їхню майбутню співпрацю з фандрейзинговою платформою.

Перший проєкт, який гурт підтримає, – це збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги, запущений з ініціативи Олени Зеленської для збереження життя тисяч людей.

На сьогодні Україні потрібно 400 реанімобілів. Такі автівки обладнані всім необхідним, щоб доправити до лікарні важкопоранених: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Приблизна вартість однієї карети швидкої медичної допомоги типу С – 100 тисяч євро.

“Ми любимо українців і хочемо допомагати їм усіма можливими способами. Таку несправедливість можна подолати лише разом, об’єднавшись усім світом. Ми підтримуємо прекрасний народ України та його лідера – Президента Зеленського”, – зазначив фронтмен гурту Ден Рейнольдс.

За його словами, Imagine Dragons працюватиме з United24 та місцевими лідерами, шукаючи можливості підвищити рівень обізнаності та збільшити кількість благодійних внесків на потреби людей, доки ця несправедлива війна не закінчиться.

“Ми з нетерпінням чекаємо на той день, коли зможемо знову зіграти концерт у Києві та відсвяткувати свободу, життя й музику разом зі стійкими й сильними людьми України”, – розповів Рейнольдс.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, Imagine Dragons приєдналися до футболіста Андрія Шевченка, тенісистки Еліни Світоліної та американського актора Лієва Шрайбера, які вже допомагають платформі United24 збирати кошти для України. Наступного амбасадора оголосять за тиждень.

Володарі Grammy Imagine Dragons вперше відвідали Україну у 2018 році з концертом на НСК «Олімпійський» у Києві. Третього червня 2022 року гурт мав приїхати знову, але через російське вторгнення виступ довелося відкласти. Одразу після цього виконавці скасували концерт у РФ і заборонили випускати там свої пісні.

Крім того, американський колектив підтримав Україну, виступивши під час телемарафону Save Ukraine.