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Міністр культури Ткаченко закликав французьку колегу відключити російські телеканали

Також Ткаченко доповів колегам оновлену інформацію стосовно втрат культури та медіа України від російської агресії на сьогоднішній день.

Міністр культури Ткаченко закликав французьку колегу відключити російські телеканали
Фото: Facebook Олександра Ткаченка

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував Франції очолити процес створення та наповнення Європейського фонду для допомоги культури та медіа України. 

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.  

“Подякували за підтримку наших митців за про грамою PAUSE, за якою 820 наших митців з сім'ями отримали притулок та підтримку у Франції. Також, через Aliph Foundation Франція зібрала для допомоги порятунку нашої культурної спадщини 2 млн доларів”, - розповів Ткаченко.

Він також нагадав новій міністерці культури Франції, пані Абдул-Малак, що компанія Eutelsat досі транслює в супутнику 5 російських каналів. Ткаченко закликав відключити ці рупори пропаганди від французького суспільства.

Олександр Ткаченко запросив колегу відвідати Україну, щоб побачити стан речей на власні очі. Пані Абдул-Малак запевнила, що приїде найближчим часом з конкретними результатами та пропозиціями. 

Нагадаємо, посольство України у Франції спільно з журналістською командою Cyril Viguier запустили проект солідарності з Україною. В рамках цього проєкту Ален Делон читає вірші Тараса Шевченка.

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