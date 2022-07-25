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Через падіння уламків російських безпілотників на Волині загинула людина

Також було госпіталізовано п'ятеро постраждалих.

Через падіння уламків російських безпілотників на Волині загинула людина
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Північ"

Сьогодні українські військові збили на Волині два російські безпілотні літальні апарати. Вони були направлені з Білорусі для здійснення розвідки.

Про це повідомив у Telegram начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Унаслідок падіння уламків ворожого БПЛА в селі Дубове на Волині одна людина загинула, постраждали двоє дорослих і троє дітей.

"Госпіталізовано було п'ятьох осіб: двох дорослих і трьох дітей. Усім була надана медична допомога, їх життю нічого не загрожує. Наразі в медзакладі перебуває двоє дорослих", − розповів Погуляйко.

Нагадаємо, Львівщина і Волинь посилили оборону на випадок вторгнення з Білорусі. Безпекова ситуація у Львівській області – контрольована, але загроза ракетних ударів зберігається по всій країні.

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