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В уряді повідомили про нову кібератаку на державні органи

Хакери розповсюджують небезпечний файл “Доповідь0507224.ppt”.

В уряді повідомили про нову кібератаку на державні органи
Фото: gp.gov.ua

Українців попереджають про розповсюдження небезпечного файлу з назвою “Доповідь0507224.ppt”, який містить зображення-мініатюру зі згадуванням оперативного командування “Південь”.

Про це повідомила Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку.

“Відкриття документа зрештою призведе до виконання на комп’ютері шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації”, – йдеться у повідомленні.

Фахівці припускають, що кібератака була спрямована на державні організації України.

Нагадаємо, з початку 2022 року російські хакери завдали 1350 атак по українській інфраструктурі.

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