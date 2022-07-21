В уряді повідомили про нову кібератаку на державні органи

Українців попереджають про розповсюдження небезпечного файлу з назвою “Доповідь0507224.ppt”, який містить зображення-мініатюру зі згадуванням оперативного командування “Південь”.

Про це повідомила Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку.

“Відкриття документа зрештою призведе до виконання на комп’ютері шкідливої програми-стілера AgentTesla та викрадення інформації”, – йдеться у повідомленні.

Фахівці припускають, що кібератака була спрямована на державні організації України.