678 підприємств перемістили в безпечні регіони за програмою релокації

Також виплатили 37 млн грн роботодавцям, які приймали на роботу внутрішньо переміщених осіб.

Станом на 15 липня в безпечні регіони перемістили 678 підприємств.

Про це на засіданні уряду повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що влада допомагає бізнесу "не просто фізично переїхати, але і швидко вирішити всі бюрократичні та операційні питання, пов’язані з його запуском на новому місці".

За словами прем'єра, релоковані підприємства мають можливість скористатися фактично безкоштовною орендою майна для розміщення.

Також Кабмін виплатив 37 млн грн тим роботодавцям, які брали на роботу внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, у березні в Мінекономіки повідомили, що бізнес направив до міністерства 1164 заявки щодо релокації до безпечних областей, з яких 1058 опрацювали.

З моменту запуску програми переміщення підприємств і бізнесів з територій, де ведуться активні бойові дії, наприклад, влада Закарпатської області отримала 500 заявок.