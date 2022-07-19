​Загинув голова фракції “Європейська Солідарність” Львівської райради Тарас Жеребецький

На фронті загинув голова фракції “Європейська Солідарність” Львівської районної ради, боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Тарас Жеребецький.

Про це повідомила у Facebook співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко.

“Загинув шанований і важливий член нашої команди “Європейська Солідарність”, керівник нашої фракції у Львівській районній раді , керівник нашого секретаріату Тарас Жеребецький. Цей молодий хлопець пішов боронити Україну в 2014, і повернувся до лав ЗСУ 24 лютого”, - написала вона.

Геращенко додала, що Тарас Жеребецький захищав країну у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

“У вересні Тарасові виповнилося б 35. Найщиріші співчуття родині”, - зазначила співголова фракції.

Нагадаємо, Україна повернула тіла ще 45 полеглих воїнів, які загинули, захищаючи країну від російських загарбників.