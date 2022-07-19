Проєкт "Український свідок" оприлюднив інтервʼю з військовим із позивним Рой. До війни він був журналістом, а у 2014 році пішов на фронт: якийсь час волонтерив, потім був бійцем добробату. Брав участь в обороні Савур-Могили. Наразі в ЗСУ він займається аеророзвідкою. "Виявили, навели, скоригувати", – окреслює свою діяльність чоловік.

В інтервʼю захисник поміркував, чому українці не повинні займатись українізацією і що варто робити натомість. Більше про те, через що російсько-український конфлікт триває так довго, дивіться в інтервʼю.

За словами Роя, до вторгнення він почав готуватись у грудні 2021 року – разом з іншими ветеранами АТО, з якими вони збирали "дрімтім". Але ніхто з них не думав, що війна буде аж настільки масштабною: гадали, що росіяни просто посилять бойові дії в ОРДЛО. Можливо, вдарять по Маріуполю.

"Я всім казав, що війни не станеться. Треба бути несповна розуму, щоб із 200-тисячним військом напасти на 42-мільйонну державу", – каже Рой.

"Росія втратила дуже багато небоєздатних військ під Києвом, Черніговом і Харковом. Зокрема на Київському напрямку їхня тактика була дуже простою: йшли прямо, «в лоб», і мріяли заїхати прямо в столицю. Це нагадувало марш", – каже Рой.

І додає: "але наслідки цієї ходи ми вже всі давним-давно побачили".

Про не надто логічні дії російської армії і її керівництва чоловік каже так: "Вже ні для кого не секрет, що російська армія під Києвом зазнала поразки. Вони не пішли самі: ЗСУ вибило їх звідти, і росіяни відступали з великими втратами. Але нам, українцям, не потрібно намагатись їх зрозуміти: наступ на столицю був придуманий для російської аудиторії, нехай тамошня влада сама і пояснює своїм громадянам чому так сталося".

А от що російська армія робить краще за українську, так це окопуватись: "У добре замаскованому бліндажі — не більше 2-3 людей. Окопуються дуже грамотно, як по методичці".

Рой – не тільки військовий зі значним досвідом. В нього є бекграунд історика: хлопець керує родинним книжковим видавництвом "Український пріоритет", яке спеціалізується на історичній літературі.

"Ми, українці, не повинні займатись українізацією. Це тупо. Ми повинні дерусифікуватись. Бо танки ніколи не заходять першими: спочатку йдуть балет, булгаков і чайковський. Потім російська мова. А вже за ними – заходять танки", – каже чоловік.