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У російській армії поменшало на ще один Су-25

Повітряну ціль знищили бійці Січеславської бригади.

У російській армії поменшало на ще один Су-25
Фото: Facebook/25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Січеславські десантники знищили сьогодні ще один російський штурмовик.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Закінчуємо день гарними новинами! Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!", - йдеться в дописі.

Бійці наголосили, що будуть "і надалі справно крушити окупантів!".

Нагадаємо, такий же штурмовик січеславські десантники збили і вчора. А сьогодні військові знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

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