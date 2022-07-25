У російській армії поменшало на ще один Су-25

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Січеславські десантники знищили сьогодні ще один російський штурмовик.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Закінчуємо день гарними новинами! Черговий ворожий Су-25 (Грач) відправився в пекло завдяки філігранній роботі підрозділу протиповітряної оборони Січеславської бригади!", - йдеться в дописі.

Бійці наголосили, що будуть "і надалі справно крушити окупантів!".

Нагадаємо, такий же штурмовик січеславські десантники збили і вчора. А сьогодні військові знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".