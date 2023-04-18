За даними ОВА, обійшлося без жертв.

Уночі російські окупанти протягом двох годин обстрілювали місто Слов’янськ ракетами С-300 та дронами-камікадзе типу Shahed.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Від ворожих ударів постраждали будівлі на вулиці Вчительській та бульварі Пушкіна: п'ять багатоповерхівок, сім приватних будинків, охоронний об’єкт, медичний заклад, розважальний центр, бізнес-центр, автівки.

За даними ОВА, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, 14 квітня росіяни завдали масованого ракетного удару по Слов'янську. По місту було випущено вісім ракет із ЗРК "С-300". Жервами цієї атаки стали 39 людей. 15 загинули (серед них – дворічний хлопчик), 24 були поранені.

Наймасштабніших руйнувань рашисти завдали п'ятиповерхівці у провулку Парковий – рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів.