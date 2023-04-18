На Львівщині правоохоронці викрили провідника, який "забезпечував" проїзд військовозобов’язаного у вентиляційний шахті.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

46-річний працівник залізниці за гроші погодився незаконно перевезти до Польщі військовозобов’язаного громадянина України. Для цього він заховав чоловіка у спеціально облаштованому сховку свого купе.

"Однак під час огляду потяга закордонного прямування «vip-пасажира» було виявлено. Як з’ясувалось, «квиток» для ухилянта коштував понад 85 тис. гривень", – зазначили в ДПСУ.

Фото: СБУ

Правоохоронці повідомили провіднику про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Його затримано в порядку ст. 208 КПК та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як уточнили в Службі безпеки, затриманий – провідник потяга "Запоріжжя – Перемишль", який налагодив новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу.

"Щоб приховано вивозити своїх клієнтів за межі України, посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника. У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю. За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у «згорнутому» стані", – йдеться в повідомленні.

Вартість такої "послуги" залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга. Втім, контррозвідники викрили нелегальний "трафік" і затримали залізничника на пункті пропуску "Мостиська-2".

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала ще 14 схем ухиляння громадян від мобілізації і виїзду за кордон. Вартість виїзду ухилянта за кордон становила від 2 тис. до 13,5 тис. доларів.