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У КМВА уточнили, що спалах у Києві не був супутником або ракетним ударом

"Аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, КМВА оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта".

У КМВА уточнили, що спалах у Києві не був супутником або ракетним ударом
Сергій Попко
Фото: facebook/Сергій Попко

У Київській міській військовій адміністрації уточнили, що яскравий спалах над столицею не був спричинений падінням супутника NASA. Також після перевірки інформація щодо ймовірного застосування ворожих літальних апаратів чи повітряного удару ракетним озброєнням не підтвердилася.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

Зазначається, що інформацію про це оприлюднили, аби на той момент заспокоїти киян.

"Аби заспокоїти мешканців та гостей столиці, КМВА оприлюднила інформацію про ймовірне падіння американського сателіта і з поміткою «попередня інформація»! На той момент даних чи попереджень про можливе входження в атмосферу Землі значного за розмірами космічного тіла від жодного світового аерокосмічного агентства чи астрономічної обсерваторії не було. Проте було попередження від NASA про падіння на Землю їхнього космічного супутника", - йдеться в повідомленні.

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Після офіційної заяви NASA КМВА також повідомила, що це не був американський супутник.

"Що саме це було – мають з’ясувати виключно фахівці. Але найголовніше це безпека Києва і спокій киян. Це не був ракетний обстріл, наша протиповітряна оборона не застосовувала наявне озброєння", зазначив - начальник КМВА Сергій Попко.

Разом із ттим, в Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства України спалах над Києвом назвали "високоенергетичною акустичною подією" і припустили, що впав метеорит.

Учені припустили, що подія пов'язана з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. У Центрі також додали, що інформація уточнюється.

Нагадаємо, вчора близько 22 години небо над Києвом і околицями освітилися зеленим світлом, деякі користувачі соцмереж писали про почутий вибух. Після цього залунала тривога. Повітряні сили повідомили, що світло могло бути повʼязаним із падінням супутника чи метеорита. 

У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника.

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