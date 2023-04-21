Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
У КМВА заявили, що спалах у небі Києва міг бути повʼязаним із падінням супутника (доповнено)
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
Спалахи над Києвом пов’язані із падінням супутника чи метеорита, – Повітряні Сили (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Журналісти Reuters встановили особу окупаційного коменданта Балаклії, де була російська катівня

Це – російський офіцер військової поліції. 

Журналісти Reuters встановили особу окупаційного коменданта Балаклії, де була російська катівня
валерій буслов

Журналісти Reuters встановили особу окупаційного коменданта міста Балаклія. Мешканці знали його лише за позивним "Граніт". Він входив до складу військової поліції міноборони РФ і був найбільш високопоставленим офіцером у місті. 

Журналісти ознайомилися із документами окупантів і зʼясували, що окупаційним комендантом українського міста був 46-річний підполковник військової поліції Валерій Буслов. Те, що це саме ця особа була комендантом, підтвердили місцеві цивільні, які стикалися з цим окупантом. Руслан Волобуєв – балаклійський підприємець – опізнав Буслова за фото. Цей чоловік заходив до кімнати в той час як Волобуєва били окупанти.

Згідно з даними кількох військовослужбовців і документами, знайденими в командному бункері на околиці Балаклії, група міноборони, дислокована в Балаклії, була сформована з підрозділів, що базувалися в Калінінградській області Росії. В одному з документів Валерій Сергійович Буслов значився серед російських офіцерів, присутніх у Балаклії.

Журналісти зателефонували Буслову і він їм не заперечував, що є військовим комендантом. Однак стверджував, що не був у Балаклії. 

Агентство заявило, що йому не вдалося знайти доказів того, що Буслов особисто катував людей у Балкалії чи віддавав відповідні накази, але він був "у безпосередній близькості" до влаштованих окупантами тортур. Його "офіс" розташовувався через дорогу від будівлі, де Волобуєва та інших цивільних били. 

На причетність комендатури до воєнних злочинів вказують свідчення ще одного місцевого. Він розповів, що в будівлю з "офісом" Буслова заводили людей у наручниках або з мішками на головах.

СБУ на запит журналістів повідомила, що слідство стосовно воєнної комендатури Балаклії продовжується і правоохоронці мають свідчення, що Буслов підписував для окупантів накази та інструкції проводити незаконні затримання цивільного населення.

За даними слідства, комендант проводив "фільтраційні" заходи, організовував та здійснював допити мирних, змушував цивільних до примусових робіт із облаштування блокпостів для окупантів, а також керував викраденнями проукраїнських місцевих. Слідчі дії тривають. 

Балаклія перебувала в окупації пів року, від початку березня до початку вересня. 2 вересня українські захисники підняли над містом український прапор. Після звільнення міста стало відомо, що росіяни облаштували в Балаклії катівню. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies