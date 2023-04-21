Журналісти Reuters встановили особу окупаційного коменданта Балаклії, де була російська катівня

Журналісти Reuters встановили особу окупаційного коменданта міста Балаклія. Мешканці знали його лише за позивним "Граніт". Він входив до складу військової поліції міноборони РФ і був найбільш високопоставленим офіцером у місті.

Журналісти ознайомилися із документами окупантів і зʼясували, що окупаційним комендантом українського міста був 46-річний підполковник військової поліції Валерій Буслов. Те, що це саме ця особа була комендантом, підтвердили місцеві цивільні, які стикалися з цим окупантом. Руслан Волобуєв – балаклійський підприємець – опізнав Буслова за фото. Цей чоловік заходив до кімнати в той час як Волобуєва били окупанти.

Згідно з даними кількох військовослужбовців і документами, знайденими в командному бункері на околиці Балаклії, група міноборони, дислокована в Балаклії, була сформована з підрозділів, що базувалися в Калінінградській області Росії. В одному з документів Валерій Сергійович Буслов значився серед російських офіцерів, присутніх у Балаклії.

Журналісти зателефонували Буслову і він їм не заперечував, що є військовим комендантом. Однак стверджував, що не був у Балаклії.

Агентство заявило, що йому не вдалося знайти доказів того, що Буслов особисто катував людей у Балкалії чи віддавав відповідні накази, але він був "у безпосередній близькості" до влаштованих окупантами тортур. Його "офіс" розташовувався через дорогу від будівлі, де Волобуєва та інших цивільних били.

На причетність комендатури до воєнних злочинів вказують свідчення ще одного місцевого. Він розповів, що в будівлю з "офісом" Буслова заводили людей у наручниках або з мішками на головах.

СБУ на запит журналістів повідомила, що слідство стосовно воєнної комендатури Балаклії продовжується і правоохоронці мають свідчення, що Буслов підписував для окупантів накази та інструкції проводити незаконні затримання цивільного населення.

За даними слідства, комендант проводив "фільтраційні" заходи, організовував та здійснював допити мирних, змушував цивільних до примусових робіт із облаштування блокпостів для окупантів, а також керував викраденнями проукраїнських місцевих. Слідчі дії тривають.

Балаклія перебувала в окупації пів року, від початку березня до початку вересня. 2 вересня українські захисники підняли над містом український прапор. Після звільнення міста стало відомо, що росіяни облаштували в Балаклії катівню.