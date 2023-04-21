ППО вночі збила 8 російських безпілотників

Цієї ночі українські захисники збили вісім із 12 ударних безпілотників, запущених росіянами з Брянської області.

Окупанти застосували "Shahed-136/131". Про це повідомили в Telegram Повітряних силах ЗСУ.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено вісім «шахедів»", – йдеться у повідомленні.

Дані наведено станом на 3:00 годину.

Нагадаємо, що вісім безпілотників росіяни спрямували цієї ночі на Київ. Всі знищили на підльоті до столиці. В Полтавській області є влучання.