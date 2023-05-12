“Україна має найсильнішу на континенті армію”: Cенат Польщі ухвалив резолюцію про підтримку членства України в НАТО

Рішення ухвалено одностайно. У документі зазначається, що Україна захищає Європу і є ключовою ланкою захисту континенту від агресії зі Сходу.

Сенат (верхня палата парламенту) Польщі у четвер одностайно ухвалив резолюцію, в якій підтримав членство України в НАТО.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні Україна має найсильнішу на континенті армію з надзвичайним бойовим досвідом. Українська армія блискавично переходить на техніку НАТО та застосовує оперативне мистецтво і тактику, розроблену десятиліттями серед західних союзників”, – йдеться у резолюції.

Зазначається, що українським захисникам необхідна "реальна підтримка" завдяки поглибленню військової та політичної співпраці з країнами НАТО.

Польські сенатори заявили, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна має отримати "значно більше, ніж попередні декларації про політику відкритих дверей”.

Водночас у документі підкреслюється, що цей саміт має стати "важливим етапом підготовки України до повноправного членства в Альянсі".

“Сенат Республіки Польща вважає, що вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, як у випадку Фінляндії та Швеції, що випливає з аналізу стратегічних викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу”, – йдеться в резолюції.

Сенатори наголошують, що Росія представляє свою агресію проти України як захист проти НАТО.

“Тож якщо Росія переможе Україну, вона не зупиниться на її західному кордоні”, – переконані польські політики.

Вони наголосили, що союзники визначили цю загрозу на саміті НАТО в Мадриді торік у червні.

“Польща, Литва, Латвія та Естонія правильно оцінили російську загрозу. Більшість європейських столиць тільки зараз визнають нашу правоту”, – підкреслили польські сенатори.

У резолюції зазначається, що Фінляндію та Швецію запрошено приєднатися до НАТО за процедурою, яка ніколи раніше не застосовувалася. І хоча Швеція все ще залишається поза структурами Альянсу, союзники вирішили, що захищатимуть її.

Сенат Польщі закликає країни-члени НАТО застосувати подібну надзвичайну процедуру щодо України.

У ньому також висловлюється підтримка вимог країн, що межують з Росією, щодо сильних гарантій безпеки для України, а також “визначення шляху до її членства разом із зміцненням політичних зв’язків між НАТО та Києвом”.

Нагадаємо, на початку травня Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала позитивні сигнали від деяких країн щодо підтримки вступу до НАТО. Від яких – президент не уточнив.

Як відомо, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

У вересні минулого року Україна підписала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.