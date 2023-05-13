Сил оборони Таврійського напрямку знищили за добу майже роту російських окупантів і чимало ворожої техніки

Також було знищено чотири склади боєприпасів ворога.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку ліквідували майже роту російських окупантів і пошкодили/знищили 35 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, українські підрозділи за добу виконали 703 вогневі завдання.

Серед втрат загарбників - 4 БМП, 1 БТР, 1 танк, 2 реактивні системи залпового вогню БМ-21 “Град”, 3 БпЛА “Орлан-10”, БпЛА “Zala”, РЕБ “Поле-21”, РЕБ “Житель”, РЛС “Аістьонок”, самохідна артилерійська установка “Піон” та автомобільна техніка.

Крім того, було знищено чотири склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, за минулу добу чисельність російської армії зменшилася ще на 560 осіб.

Також на різних напрямках українські бійці знищили 17 баражуючих боєприпасів із застосуванням зенітного ракетного озброєння, винищувачів та мобільних вогневих груп.