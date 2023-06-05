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У Бєлгородській області вбито полковника російських десантників, - ГУР

У Новій Таволжанці тривають бої.

У Бєлгородській області вбито полковника російських десантників, - ГУР
Фото: ГУР

В населеному пункті Нова Таволжанка Шебекінського району Бєлгородської області було вбито старшого оперативного угруповання Бєлгород Андрія Стесєва. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Згідно з оперативною інформацією, в ніч проти 5 червня в населеному пункті Нова Таволжанка було вбито полковника Андрія Стесєва. Раніше він займав посаду командира 104 десантно-штурмового полку повітряно-десантних військ РФ.

Фото: ГУР

Раніше у ГУР повідомили, що Легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Розвідка наголосила, що операцію проводять винятково громадяни Росії, і ця ситуація є внутрішнім протистоянням. 

Докладно про операцію читайте в тексті експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка "Похід у Росію. Далі буде". 

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