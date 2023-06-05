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РФ тримає близько 27 тис. цивільних заручників, - Лубінець

Точну кількість заручників встановити неможливо.

РФ тримає близько 27 тис. цивільних заручників, - Лубінець
Фото: надано пресслужбою

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав архиєпископа Болоньї, кардинала Маттео Марія Зуппі сприяти поверненню цивільних заручників, в тому числі й священників, яких утримує РФ.

Про це йшлося на зустрічі, яка відбулася у понеділок, 5 червня, у Києві, повідомляє Укрінформ.

“Російська Федерація масово затримує цивільних. Приблизна цифра, яку ми зараз називаємо, 27 тисяч громадян України. Але точно встановити неможливо. Сюди входять і священники. Причому з різних конфесій. Окремо я зверну вашу увагу на те, що два священники Української греко-католицької церкви були затримані на тимчасово окупованій території і знаходяться у полоні Російської Федерації. Так само ми просимо вас зробити все можливе, щоб їх врятувати”, - сказав Лубінець.

За його даними, священники находяться у колонії. 

“Російська Федерація продовжує утиски прав вірян на тимчасово окупованих територіях. Безпосередньо зруйновано 305 релігійних споруд”, - додав омбудсмен.

Раніше Лубінець казав, що згідно з Єдиним реєстром зниклих безвісти, в Росії перебувають близько 24 тис. цивільних заручників з України.

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