РФ тримає близько 27 тис. цивільних заручників, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав архиєпископа Болоньї, кардинала Маттео Марія Зуппі сприяти поверненню цивільних заручників, в тому числі й священників, яких утримує РФ.

Про це йшлося на зустрічі, яка відбулася у понеділок, 5 червня, у Києві, повідомляє Укрінформ.

“Російська Федерація масово затримує цивільних. Приблизна цифра, яку ми зараз називаємо, 27 тисяч громадян України. Але точно встановити неможливо. Сюди входять і священники. Причому з різних конфесій. Окремо я зверну вашу увагу на те, що два священники Української греко-католицької церкви були затримані на тимчасово окупованій території і знаходяться у полоні Російської Федерації. Так само ми просимо вас зробити все можливе, щоб їх врятувати”, - сказав Лубінець.

За його даними, священники находяться у колонії.

“Російська Федерація продовжує утиски прав вірян на тимчасово окупованих територіях. Безпосередньо зруйновано 305 релігійних споруд”, - додав омбудсмен.

Раніше Лубінець казав, що згідно з Єдиним реєстром зниклих безвісти, в Росії перебувають близько 24 тис. цивільних заручників з України.