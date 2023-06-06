Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву росіянами Каховської ГЕС - посольство

"Напад на цивільне населення та інфраструктуру не може бути виправданий жодним чином".

Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС.

Про це йдеться в повідомленні посольства Японії в Україні в Twitter.

"Уряд Японії уважно стежить за ситуацією після підриву Каховської ГЕС на річці Дніпро. Напад на цивільне населення та інфраструктуру, зокрема електростанції, є порушенням міжнародного права і не може бути виправданий жодним чином. Японія суворо його засуджує", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія підірвала Каховську ГЕС. Десятки населених пунктів затоплені, більшість – окуповані РФ. Докладно про ситуацію читайте в матеріалі на LB.ua "Багато хто не хоче виїжджати". Що зараз відбувається на Херсонщині, як допомогти і де шукати допомогу".

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на підрив ГЕС.

"Руйнування дамби Каховської ГЕС демонструє новий вимір російських звірств, що ставить під загрозу життя сотень тисяч мирних жителів", - написав він у Twitter.

Боррель наголосив, що напади на цивільну інфраструктуру кваліфікуються як військові злочини. Він також запевнив, що ЄС підтримує зв’язок з Україною, щоб забезпечити допомогу.