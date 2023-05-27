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Сили спецоперацій показали свою роботу у Бахмуті

На відео зафіксовано елементи відпрацювання по ворогу. 

Сили спецоперацій показали свою роботу у Бахмуті
Фото: Сили спецоперацій

Сили спецоперацій ЗСУ показали сюжет про будні операторів 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго.

Відео оприлюднене пресслужбою спецпризначенців у соцмережах.

На відео зафіксовано зокрема елементи відпрацювання по ворогу з позицій у майже зруйнованих будинках Бахмута.

Попри надскладні умови українські бійці демонструють почуття гумору та незламність духу.

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За даними британської розвідки, сили ПВК "Вагнер", ймовірно, почали відступати зі своїх позицій навколо міста Бахмут. Росія хоче їх використати для інших наступальних операцій на сході України.

Як сказав спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку спостерігається зменшення активності ворога, а заява Пригожина про вихід "вагнерівців" з Бахмута є "латентною капітуляцією".

Під Бахмутом в цілому наступальна активність росіян знижена, ЗСУ тримають зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від Бахмута.

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