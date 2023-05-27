Внаслідок обстрілу ворогом Куп’янського району загинула жінка, ще одна людина поранена

Сьогодні, 27 травня, внаслідок обстрілу ворогом Куп’янського району Харківської області загинула жінка, ще одна людина поранена.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення Харківщини. На жаль, гинуть мирні люди. Сьогодні внаслідок обстрілу с. Шипувате Куп'янського району загинула 61-річна жінка”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чоловік 60 років зазнав осколкових поранень та був госпіталізований. Наразі медики надають постраждалому допомогу.

Нагадаємо, за минулу добу Росія завдала 20 ракетних і 69 авіударів по Україні. Кількість обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах зросла до 89.