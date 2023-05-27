У Бєлгородській області зібрана важлива інформація, - ГУР

Юсов поінформував, що сили опору діють як у прикордонних селах Росії, так і в столичному регіоні.

Внаслідок операції у Бєлгородській області РФ була зібрана важлива для української розвідки інформація.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За словами представника ГУР, нині завданням російських партизанів є звільнення держави від режиму Путіна. Юсов проінформував, що сили опору діють як у прикордонних селах Росії, так і в столичному регіоні країни-агресорки.

Представник розвідки попередив, що українцям не варто переоцінювати реакцію Кремля на операцію ЛСР та РДК. Однак, з його слів, російське керівництво змушено у відповідь на події в регіоні перегруповувати свої війська.

Представник ГУР МО України проінформував, що внаслідок операції у Бєлгородській області була зібрана цінна для української воєнної розвідки інформація, яка зі зрозумілих причин не буде розголошуватись. Проте частину цих даних, які він коротко схарактеризував як «король голий», отримав увесь світ. Як пояснив Юсов, йдеться про виснаження силового апарату Путіна та вразливість Росії до внутрішніх ударів.

Нагадаємо, 22 травня російські добровольчі формування РДК і так званий легіон "Свобода Росії" заявили, що повертаються "звільняти" РФ. У прикордонних районах пролунали вибухи.

Місцева влада спочатку заперечувала, що в області відбувається щось екстраординарне, але визнала, що була атака безпілотників. Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков стверджував, що БпЛА скинув вибухівку. А губернатор Брянської області Богомаз заявив про обстріл одного населеного пункту. Згодом російська влада зізналася, що на територію Бєлгородської області проникнули "диверсанти". Росіяни евакуювали обʼєкт "Бєлгород-22", де зберігались ядерні боєприпаси.

У ГУР повідомили, що Легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Розвідка наголосила, що операцію проводять винятково громадяни Росії, і ця ситуація є внутрішнім протистоянням.

РДК і "Свобода Росії" складаються із громадян РФ, що, як вони стверджують, воюють на боці України. Уперше гучного розголосу ці формування набули 2 березня, коли добровольці з РДК перетнули кордон і зайшли в Брянську область. У ГУР тоді зазначили, що це – внутрішнє протистояння у РФ.

24 травня легіон "Свобода Росії" та Руський добровольчий корпус повернулися після "операції" на російській території.