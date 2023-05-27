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Після Бахмута "вагнерівці" перегруповуються на інших трьох ділянках, - Данілов

Секретар РНБО наголосив, що Бахмут "відіграв велику роль у цій війні".

Після Бахмута "вагнерівці" перегруповуються на інших трьох ділянках, - Данілов
Фото: РНБО

Бойовики ПВК "Вагнер" після відходу з Бахмута продовжать воювати проти України. 

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв’ю ВВС.

Репортери запитали його, чи дійсно йдуть найманці "Вагнера" з Бахмута, він підтвердив.

"Так, це відбувається. Але це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони збираються більше зосередитися на інших фронтах, перегруповуються в інших трьох точках", – зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що Бахмут "відіграв велику роль у цій війні".

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За даними британської розвідки, сили ПВК "Вагнер", ймовірно, почали відступати зі своїх позицій навколо міста Бахмут. Росія хоче їх використати для інших наступальних операцій на сході України.

Як сказав спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, на Бахмутському напрямку спостерігається зменшення активності ворога, а заява Пригожина про вихід "вагнерівців" з Бахмута є "латентною капітуляцією".

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