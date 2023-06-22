На території Білорусі знаходяться майже 1,5 тисячі російських військових, – ДПСУ

Росія наразі не має достатньо сил, щоб здійснити повторне вторгнення в Україну з цього напрямку.

Кількість російських військових, які перебувають на території Білорусі, збільшилася незначно – до 1500 осіб.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Російські військові продовжують перебувати на території Білорусі. Але ці підрозділи більше залучені до навчань, підготовки. На щастя, їх кількість наразі невелика. Тобто ми не фіксуємо того, що в Росії достатньо сил, щоб здійснити повторне вторгнення в Україну з цього напрямку", – сказав він.

Демченко нагадав, що ще на початку цього-наприкінці минулого року кількість російських військових у Білорусі становила майже 10-11 тисяч.

"Наразі ми фіксуємо цю кількість на рівні 1,5 тисячі військовослужбовців. Їх кількість за останній час збільшилася несуттєво. Десь на 500 осіб", – зазначив Демченко.

Нагадаємо, нещодавно Путін заявив, що Росія почне розміщення ядерної зброї в Білорусі 7-8 липня.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що РФ блефує в погрозах застосувати ядерну зброю, але загроза на ЗАЕС є реальною. Дії росіян на ЗАЕС можуть спричинити значно гірші руйнування, ніж попередні катастрофи в Чорнобилі та у Японії.

До цього президент США Джо Байден заявив, що вкрай негативно ставиться до рішення РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі.