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У Дніпрі біля Херсона зберігається перевищення завислих речовин та заліза

Проби були відібрані в районі Антонівського залізничного мосту.

У Дніпрі біля Херсона зберігається перевищення завислих речовин та заліза
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Zelenskiy

У Дніпрі біля Херсона зберігається перевищення завислих речовин та заліза. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

“Екологи провели чергове дослідження якості води. Проби були відібрані в районі Антонівського залізничного мосту. Результати показали перевищення заліза загального в 2,4 раза, завислих речовин - у 1,36 раза”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що розчинений кисень в нормі і складає 6,00 мг/дм3. Проте біологічне споживання кисню у 2,1 раза більше за гранично допустиме.

Зазначимо, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на берегах Чорного моря в Болгарії та Туреччині знаходять тіла дельфінів з українських берегів.

Нагадаємо, станом на 21 червня на правобережжі Херсонщини залишаються підтопленими 3 населених пункти. Підтоплені 595 будинків.

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