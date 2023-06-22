Росіяни ​вночі атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та "шахедами", - Повітряні сили

Уночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами "Shahed-136/131".

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря ворог здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал". Також зафіксовано пуски чотирьох іранських "шахедів" – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.

"На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що масштаб нічної ракетної атаки був не такий масований, як раніше, передає Укрінформ.

"Масштаб не такий масований, скажімо, як раніше... Маємо зараз інформацію, яка ще уточнюється. Обов'язково оприлюднимо результати бойових ударів по Україні. Були «шахеди» і був зліт літаків Ту-22м3, про що ми повідомляли раніше. З Азовського моря були пуски ракет, а також ймовірно було застосування Міг-31", - сказав він в ефірі телемарафону.

Ігнат зазначив, що загроза застосування балістичного озброєння була для північних, південних та східних областей.

"Ракети, як правило, летять завжди низько. Вони створені для того, щоб долати систему ППО. Хто бачить ракети, важко одразу визначити, яка саме відстань. Бо візуально здається, що начебто низько, а там можуть бути сотні метрів. Тому щодо тих ракет, які пролітали і над Запорізькою АЕС, і в інших регіонах, ми повідомимо дещо пізніше для того, щоб не вводити в оману людей і дати точну інформацію", - додав речник.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного та авіаційного удару. Ворог вдарив ракетами по Криворізькому району та Нікопольщині. Пошкоджені приватні будинки, гаражі та авто, побиті газопровід, водогін і лінії електропередачі.

Також росіяни атакували Одеську область безпілотниками типу "Shahed-136". Один апарат влучив у складське приміщення, ще три знищила протиповітряна оборона.