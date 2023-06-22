У ГУР прокоментували ураження Чонгарського мосту: "Далі буде"

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов прокоментував повідомлення про пошкодження Чонгарського мосту.

Про це він розповів в коментарі "24 каналу".

Юсов зазначив, що аналізувати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях щодо військової доцільності, будуть уже після їх звільнення.

"Зараз триває робота й вона буде продовжена. Це – планомірна робота Сил безпеки, оборони, Руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде", – прокоментував представник ГУР.

Раніше міністр оборони РФ натякав на "відповідь" у разі "подібних дій в районі півострова".

"Нічого нового ці нудні і депресивні пропагандисти, ксенофоби та імперці вже нам сказати не можуть. Вже все сказано. Тепер будуть говорити лише українці", – відпові на це Юсов.

Нагадаємо, кримські окупанти заявили про удари по Чонгарських мостах. Так званий голова Криму Сергій Аксьонов сказав, що "за можливості" рух там відновлять протягом години. Він також стверджує, що постраждалих немає. При цьому прокремлівське інформаційне агентство вранці заявило, що під "ракетний обстріл" потрапили не один, а декілька мостів – між Кримом і Херсонською областю.

Проросійські "журналісти" показали, як виглядає міст зараз. У шляхопроводі – декілька наскрізних воронок, в які видно воду. Пошкоджено два мости.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський нагадав, що системні удари по Антонівському мосту в Херсонській області були саме перед тим, як була звільнена її правобережна частина.

Раніше заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький говорив, що Україна не підриває Кримський міст, щоб росіяни змогли втекти з півострова.