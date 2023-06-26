Російський рубль після “бунту Пригожина” опустився до показника березня 2022 року

До 04:15 за Гринвічем рубль ослаб на 2,1% щодо долара на рівні 86,50.

Російський рубль відкрився на майже 15-місячному мінімумі щодо долара на ранкових торгах у понеділок, реагуючи на “бунт Пригожина”.

Про це пише Reuters.

До 04:15 за Гринвічем рубль ослаб на 2,1% щодо долара на рівні 86,50 після того, як раніше досяг 87,2300, найслабшої точки з кінця березня 2022 року. Він втратив 2,2% до 94,37 щодо євро та знизився на 2,1% щодо юаня до 11,95.

Оскільки у вихідні рубль не торгувався, російські банки пропонували обмінний курс набагато вищий за офіційний курс, що перевищує 90 за долар.

Повна торгова сесія понеділка починається о 07:00 за Гринвічем. Інвестори в усьому світі стежили за хвильовими ефектами від невдалого заколоту, а деякі очікували переходу в безпечні активи, такі як державні облігації США та долар.

Нафта марки Brent, глобальний орієнтир для основного експорту Росії, зросла на 0,2% до 74,03 доларів за барель.

Видання нагадує, що російські найманці на чолі з Євгеном Пригожиним вийшли з південного російського міста Ростов-на-Дону в ніч на суботу згідно з угодою, яка призупинила їхнє просування на Москву, але залишила без відповіді питання про контроль над владою президента Володимира Путіна.