Зрештою син російського олігарха і власник декількох медіа таки отримав цей титул, як і статус "барона Сибірського" і місце в Палаті Лордів.

Урядовці просили королеву Єлизавету II заблокувати титул пера Євгена Лебедєва через побоювання, що він може нести загрозу державній безпеці через звʼязок його батька із режимом президента РФ Володимира Путіна. Про це пише The Guardian із посиланням на документальну стрічку 4 Channel, засновану на раніше непублікованих документах.

Згідно з даними журналістів, у липні 2020 монарха попросили втрутитися, оскільки вона мала на те конституційне право, після того як тодішній премʼєр Борис Джонсон вирішив продовжити розгляд суперечливого надання перства, попри попередження розвідників.

У жовтні 2020 The Guardian писала, що служби безпеки Великої Британії повідомили Комісії з призначень Палати лордів (Holac), що Лебедєв розглядається як потенційна загроза нацбезпеці через батька-олігарха Олександра. Проте, хоча вони не сказали, що сам Євген є ризиком, вони вказали на постійні стосунки його батька з Кремлем, згідно з документальним фільмом Channel 4 "Борис, лорди та російський шпигун: розсилки".

Лорд Кларк, колега з Лейбористської партії, який перевіряв кандидатуру Лебедєва, сказав, що Джонсон був "цілком налаштований" "добитися свого" і що він зрештою не врахував попередження.

"Кожен другий премʼєр-міністр загалом слідував умовностям. Борис Джонсон був твердо впевнений, що досягне свого. І це загрожувало всьому поняттю конвенцій, які примушують британський уряд працювати. І це була реальна загроза. Він знехтував конституцією, і це дуже небезпечна позиціях", – сказав Кларк.

Прессекретар Джонсона сказав Guardian: "Борис Джонсон повністю підтримує призначення лорда Лебедєва. Як раніше підтверджував уряд, рекомендації Holac та безпеки не були відхилені. Відбувся належний процес. Як видно з цієї програми, побоювання щодо лорда Лебедєва не було. Лорд Лебедєв є громадянином Великої Британії. Він інвестував у британську журналістику та активно критикував російський режим. Неправильно судити про людей на підставі країни їхнього народження чи звуку їхнього прізвища. Це виснажлива і ксенофобська кампанія".

Однак лорд Бью, голова Holac, підтвердив минулого року, що MI5 висловила занепокоєння щодо безпеки, коли Лебєдєва, який володіє газетами Evening Standard і Independent, але отримує свої статки від свого батька, запропонували оголосити пером у березні 2020 року.

Сам Лебедєв раніше заявляв, що він "не становить загрози безпеці для цієї країни, яку я люблю", і нещодавно опублікував заяву в одній із газет, якою він володіє, Evening Standard, у якій він відкинув "фарсові" спекуляції як русофобію.

Олександр Лєбєдєв, шпигун КДБ у Лондоні з 1988 по 1992 роки, російський олігарх, голова ради директорів "Національної резервної корпорації", власник британського медіа Independent, телеканалу London Live. Мажоритарний власник Evening Standard. Акціонер "Новой газеты" – нібито "ліберально-демократичної". Інвестує в туристичний бізнес в окупованому Криму. Перебуває під санкціями в Україні та Канаді.

Його сина Євгена московський глянець вважає "найзагадковішим російським олігархом в Лондоні". Лебедєв має британське громадянство, титул пера та місце в британському парламенті. В Лондоні мешкає з 1987 року, відколи переїхав туди з батьком, а в 2010 отримав громадянство.

У липні 2020 Борис Джонсон запропонував королеві Єлизаветі II надати Лебедєву пожиттєве перство. У листопаді 2020 монарх зробила це і надала йому статус барона Лебедєва, і того ж дня він став членом Палати Лордів без партійної приналежності.

Володіє разом зі своїм батьком компанією Lebedev Holdings Ltd, що має у власності телеканалом і дві газети. Має також ресторан в Лондоні та готель в Умбрії (Італія). Раніше тримав удома вовка Бориса, названого на честь першого президента Росії Єльцина.