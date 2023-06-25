Зеленський подякував Байдену за "неослабну підтримку України, особливо за Patriot"

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Про це він повідомив у Twitter.

"Позитивна й надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Світ повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку", - написав Зеленський.

Він також подякував Байдену за "неослабну підтримку України, особливо за Patriot".

"Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів. Обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що Байден вважає, що загроза використання Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".