ГоловнаСвіт

Зеленський подякував Байдену за "неослабну підтримку України, особливо за Patriot"

Президенти України та США провели телефонні перемовини.

Зеленський подякував Байдену за "неослабну підтримку України, особливо за Patriot"
Ілюстративне фото
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини зі своїм американським колегою Джо Байденом.

Про це він повідомив у Twitter.

"Позитивна й надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Світ повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку", - написав Зеленський.

Він також подякував Байдену за "неослабну підтримку України, особливо за Patriot".

"Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів. Обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що Байден вважає, що загроза використання Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies