Зеленський подякував Байдену за "неослабну підтримку України, особливо за Patriot"

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини зі своїм американським колегою Джо Байденом.
Про це він повідомив у Twitter.
"Позитивна й надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Світ повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку", - написав Зеленський.
Він також подякував Байдену за "неослабну підтримку України, особливо за Patriot".
"Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів. Обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що Байден вважає, що загроза використання Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".