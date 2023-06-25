ГоловнаСвіт

​Зеленський обговорив із президентом Польщі останні події в Росії

Президенти також узгодили позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.

​Зеленський обговорив із президентом Польщі останні події в Росії
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорив останні події в Росії і те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій і на ситуацію з безпекою в регіоні.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

Крім того, під час розмови Зеленський "розповів про стан справ на полі бою та загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на Запорізькій АЕС".

"Узгодили позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО та інших міжнародних заходів", - зазначив він.

Нагадаємо, що на думку Дуди, було б краще, якби а саміті у Вільнюсі НАТО формально запросило Україну до членства.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies