​Зеленський обговорив із президентом Польщі останні події в Росії

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Польщі Анджеєм Дудою обговорив останні події в Росії і те, як вони можуть вплинути на перебіг бойових дій і на ситуацію з безпекою в регіоні.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

Крім того, під час розмови Зеленський "розповів про стан справ на полі бою та загрозливу ситуацію, яку окупанти створили на Запорізькій АЕС".

"Узгодили позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО та інших міжнародних заходів", - зазначив він.

Нагадаємо, що на думку Дуди, було б краще, якби а саміті у Вільнюсі НАТО формально запросило Україну до членства.