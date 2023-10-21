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З вівторка Нацбанк вводить в обіг банкноти номіналом 20 гривень

Йдеться про купюри зразка 2018 року.

З вівторка Нацбанк вводить в обіг банкноти номіналом 20 гривень
Фото: Антикор

З вівторка, 24 жовтня Національний банк вводить в обіг банкноти номіналом 20 гривень.

Про це йдеться на сайті НБУ.

В обіг увійдуть купюри зразка 2018 року – з підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного та відображенням на них року випуску.

“Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України”, − йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, за останні п'ять років Національний банк України не отримав жодного пакета документів на створення нових банків.

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