Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за держбюджет-2024 у першому читанні.

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За інформацією нардепів, законопроєкт мають проголосувати в цілому до 20 листопада з урахуванням висновків та пропозицій.

Згідно із законопроєктом, доходи складають 1,7 млрд грн, видатки – 3,3 млрд грн, а граничний обсяг дефіциту – 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, минулого тижня Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував депутатам схвалити проект державного бюджету на 2024 рік у першому читанні.

Депутати хочуть збільшити видатки дербюджету-2024 на 12,5 трлн грн., однак врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів складають максимум 3,96 трлн грн на рік і вони вже розподілені Мінфіном на видатки в проєкті бюджету.