Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
ГоловнаЕкономікаДержава

Рада проголосувала за держбюджет-2024 у першому читанні

“За” – 285 нардепів.

Рада проголосувала за держбюджет-2024 у першому читанні
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за держбюджет-2024 у першому читанні.

Про це повідомила голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа

За інформацією нардепів, законопроєкт мають проголосувати в цілому до 20 листопада з урахуванням висновків та пропозицій. 

Згідно із законопроєктом, доходи складають 1,7 млрд грн, видатки – 3,3 млрд грн, а граничний обсяг дефіциту – 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, минулого тижня Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував депутатам схвалити проект державного бюджету на 2024 рік у першому читанні. 

Депутати хочуть збільшити видатки дербюджету-2024 на 12,5 трлн грн., однак врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо, тому що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів складають максимум 3,96 трлн грн на рік і вони вже розподілені Мінфіном на видатки в проєкті бюджету.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies