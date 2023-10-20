Шмигаль заявив, що після старту опалювального сезону в енергосистемі наразі немає дефіциту

В Україні почався опалювальний сезон. Наразі в енергосистемі немає дефіциту.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, до тепла поступово підключають все більше міст. Насамперед місцева влада має включити опалення в школах, лікарнях, дитячих садочках та інших об’єктах соціальної інфраструктури.

"В енергетичній системі зараз дефіциту немає. Відключення чи графіки зараз не застосовуються. Але розуміємо, що ворог може накопичувати ракети для масованих ударів, а тому продовжуємо підготовку", - підкреслив глава уряду.

Шмигаль додав, що тарифи на опалювальний сезон залишаються без змін, а субсидії продовжатьавтоматично. "Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон. Пенсійний фонд все перерахує", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, у застосунок “Дія” додали карту з Пунктами незламності. Ця карта – інтерактивна. На ній можна дізнатися адресу, графік роботи та умови кожного пункту, відфільтрувати за конкретними потребами – чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок.

Днями у Києві підключили до тепла майже 1,5 тис. житловий будинків та понад 1,7 тис. будівель соціальної сфери.