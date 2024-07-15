У ХАМАС стверджують, що переговори тривають, а військовий лідер угруповання пережив удар Ізраїлю

Однак доказів того, що Мохаммед Дейф живий терористи не надали.

У ХАМАСі заявили, що переговори про припинення вогню у Смузі Гази тривають, а військовий лідер угруповання і головний архітектор атаки 7 жовтня Мохаммед Дейф “перебуває у хорошому стані”.

Про це пише Associated Press.

13 липня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські сили завдали удару по табору біженців у місті Хан-Юніс на півдні анклаву, де серед цивільних жителів ховалися бойові командири ХАМАСу, зокрема й Дейф.

Головнокомандувач ізраїльської армії генерал-лейтенант Герці Га-Леві повідомив журналістам, що Ізраїль атакував комплекс, де “ховався” Дейф, але додав: “Ще занадто рано підсумовувати результати атаки, які ХАМАС намагається приховати”.

За словами палестинської сторони, удар вбив щонайменше 90 людей, включно з дітьми.

Представники ХАМАСу не надали жодних доказів на підтвердження своїх тверджень про стан здоров'я Дейфа. Його ліквідація стала б найвагомішим вбивством будь-якого лідера ХАМАСу з початку війни.

Ізраїльські військові заявили, що під час суботнього удару вбили Рафа Салама, командира ХАМАСу, одного із найближчих соратників Дейфа. Салама командував бригадою терористів у Хан Юнісі.

За словами Нетаньягу сказав, що всі лідери ХАМАСу мають “мітку смерті”, і заявив, що їхня ліквідація наблизить ХАМАС до прийняття угоди про припинення вогню.