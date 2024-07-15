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У ХАМАС стверджують, що переговори тривають, а військовий лідер угруповання пережив удар Ізраїлю

Однак доказів того, що Мохаммед Дейф живий терористи не надали.

У ХАМАС стверджують, що переговори тривають, а військовий лідер угруповання пережив удар Ізраїлю
Фото: Вікіпедія

У ХАМАСі заявили, що переговори про припинення вогню у Смузі Гази тривають, а військовий лідер угруповання і головний архітектор атаки 7 жовтня Мохаммед Дейф “перебуває у хорошому стані”.

Про це пише Associated Press.

13 липня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські сили завдали удару по табору біженців у місті Хан-Юніс на півдні анклаву, де серед цивільних жителів ховалися бойові командири ХАМАСу, зокрема й Дейф.

Головнокомандувач ізраїльської армії генерал-лейтенант Герці Га-Леві повідомив журналістам, що Ізраїль атакував комплекс, де “ховався” Дейф, але додав: “Ще занадто рано підсумовувати результати атаки, які ХАМАС намагається приховати”.

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За словами палестинської сторони, удар вбив щонайменше 90 людей, включно з дітьми.

Представники ХАМАСу не надали жодних доказів на підтвердження своїх тверджень про стан здоров'я Дейфа. Його ліквідація стала б найвагомішим вбивством будь-якого лідера ХАМАСу з початку війни.

Ізраїльські військові заявили, що під час суботнього удару вбили Рафа Салама, командира ХАМАСу, одного із найближчих соратників Дейфа. Салама командував бригадою терористів у Хан Юнісі. 

За словами Нетаньягу сказав, що всі лідери ХАМАСу мають “мітку смерті”, і заявив, що їхня ліквідація наблизить ХАМАС до прийняття угоди про припинення вогню.

  • Дейф ховається вже понад 20 років і, як вважають, чоловік паралізований. Єдине відоме його зображення – це фотографія 30-річної давнини, опублікована Ізраїлем. Навіть у Газі його може впізнати лише невелика кількість людей. Займаючи друге місце після Ях'ї Сінвара ‒ вищої посадової особи ХАМАСк у Газі, він уже багато років очолює топ-список осіб, яких розшукує Ізраїль.
  • Мохаммед Дейф пережив щонайменше сім замахів.
  • Раніше стало відомо, що 12 липня ізраїльські військові завдали удару та ліквідували терориста Хоссама Мансура, командира взводу Сил внутрішньої безпеки ХАМАСу.
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