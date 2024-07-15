У ХАМАС стверджують, що переговори тривають, а військовий лідер угруповання пережив удар Ізраїлю

У ХАМАСі заявили, що переговори про припинення вогню у Смузі Гази тривають, а військовий лідер угруповання і головний архітектор атаки 7 жовтня Мохаммед Дейф “перебуває у хорошому стані”.
Про це пише Associated Press.
13 липня Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські сили завдали удару по табору біженців у місті Хан-Юніс на півдні анклаву, де серед цивільних жителів ховалися бойові командири ХАМАСу, зокрема й Дейф.
Головнокомандувач ізраїльської армії генерал-лейтенант Герці Га-Леві повідомив журналістам, що Ізраїль атакував комплекс, де “ховався” Дейф, але додав: “Ще занадто рано підсумовувати результати атаки, які ХАМАС намагається приховати”.
За словами палестинської сторони, удар вбив щонайменше 90 людей, включно з дітьми.
Представники ХАМАСу не надали жодних доказів на підтвердження своїх тверджень про стан здоров'я Дейфа. Його ліквідація стала б найвагомішим вбивством будь-якого лідера ХАМАСу з початку війни.
Ізраїльські військові заявили, що під час суботнього удару вбили Рафа Салама, командира ХАМАСу, одного із найближчих соратників Дейфа. Салама командував бригадою терористів у Хан Юнісі.
За словами Нетаньягу сказав, що всі лідери ХАМАСу мають “мітку смерті”, і заявив, що їхня ліквідація наблизить ХАМАС до прийняття угоди про припинення вогню.
- Дейф ховається вже понад 20 років і, як вважають, чоловік паралізований. Єдине відоме його зображення – це фотографія 30-річної давнини, опублікована Ізраїлем. Навіть у Газі його може впізнати лише невелика кількість людей. Займаючи друге місце після Ях'ї Сінвара ‒ вищої посадової особи ХАМАСк у Газі, він уже багато років очолює топ-список осіб, яких розшукує Ізраїль.
- Мохаммед Дейф пережив щонайменше сім замахів.
- Раніше стало відомо, що 12 липня ізраїльські військові завдали удару та ліквідували терориста Хоссама Мансура, командира взводу Сил внутрішньої безпеки ХАМАСу.