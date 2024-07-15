Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
На Тернопільщині перекинувся автобус з паломниками
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
У Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу, нападника ліквідували (доповнено)
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Міноборони роз'яснило процедуру оновлення військово-облікових даних і питання штрафів
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Зеленський прокоментував замах на Трампа
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
Президент США озвучив втрати росіян у війні проти України
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
​Померла зірка серіалів "Беверлі Хіллз" і "Всі жінки - відьми" Шеннен Догерті
ГоловнаСвіт

Руанда обирає сьогодні президента, Кагаме прогнозують четвертий термін

У виборах беруть участь ті ж два опоненти, що й на останніх перегонах у 2017 році.

Руанда обирає сьогодні президента, Кагаме прогнозують четвертий термін
Фото: EPA/UPG

Сьогодні вранці в африканській країні Руанді стартувало голосування на президентських і парламентських виборах, пише DW.

Видання зазначає, що четвертий термін президента Пола Кагаме, який представляє Руандійський патріотичний фронт (RPF), видається майже певним.

Право голосу мають понад дев'ять мільйонів руандійців.

У виборах беруть участь ті ж два опоненти, що й на останніх перегонах у 2017 році. Тоді відомим опозиційним кандидатам також було заборонено балотуватися.

66-річного Кагаме сприймають як автократа, який швидко “приглушає” будь-яку критику, але також як сильного лідера, який повернув країну до стабільності після руйнівного геноциду 1994 року. Близько 800 тисяч людей, переважно етнічних тутсі, померли протягом 100 днів. Відтоді, тобто з 2000 року Кагаме є фактичним лідером і президентом країни.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

За кордоном Кагаме критикують за ув'язнення своїх політичних опонентів, а також позасудові вбивства та насильницькі зникнення. Його також звинуватили в розпалюванні заворушень у сусідній Демократичній Республіці Конго. Оскільки близько 65% населення Руанди молодше ніж 30 років, Кагаме є єдиним лідером, якого коли-небудь знала велика частина країни. Він курував прийняття спірних нових законів, які дозволяють йому правити щонайменше до 2034 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies