Руанда обирає сьогодні президента, Кагаме прогнозують четвертий термін

У виборах беруть участь ті ж два опоненти, що й на останніх перегонах у 2017 році.

Сьогодні вранці в африканській країні Руанді стартувало голосування на президентських і парламентських виборах, пише DW.

Видання зазначає, що четвертий термін президента Пола Кагаме, який представляє Руандійський патріотичний фронт (RPF), видається майже певним.

Право голосу мають понад дев'ять мільйонів руандійців.

У виборах беруть участь ті ж два опоненти, що й на останніх перегонах у 2017 році. Тоді відомим опозиційним кандидатам також було заборонено балотуватися.

66-річного Кагаме сприймають як автократа, який швидко “приглушає” будь-яку критику, але також як сильного лідера, який повернув країну до стабільності після руйнівного геноциду 1994 року. Близько 800 тисяч людей, переважно етнічних тутсі, померли протягом 100 днів. Відтоді, тобто з 2000 року Кагаме є фактичним лідером і президентом країни.

За кордоном Кагаме критикують за ув'язнення своїх політичних опонентів, а також позасудові вбивства та насильницькі зникнення. Його також звинуватили в розпалюванні заворушень у сусідній Демократичній Республіці Конго. Оскільки близько 65% населення Руанди молодше ніж 30 років, Кагаме є єдиним лідером, якого коли-небудь знала велика частина країни. Він курував прийняття спірних нових законів, які дозволяють йому правити щонайменше до 2034 року.