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Китай та Росія провели спільну військово-морську операцію в Тихому океані, — Bloomberg

У Міноборони КРН підкреслили, що спільні навчання ВМС Китаю та Росії не мають нічого спільного з поточною міжнародною ситуацією.

Китай та Росія провели спільну військово-морську операцію в Тихому океані, — Bloomberg
Фото: EPA/UPG

Китайські та російські військово-морські сили провели у Тихому океані спільні навчання, пише Bloomberg з посиланням на Міноборони Китаю.

"Це була четверта спільна операція, яка проводилася в західній і північній частині Тихого океану", — йдеться в заяві міністерства без надання додаткових деталей.

У Міноборони зазначають, що операція не була спрямована проти "будь-якої третьої сторони і не мала нічого спільного з поточною міжнародною ситуацією".

Раніше представники розвідки США заявили, що Росія та Китай тісніше співпрацюють у військових питаннях, включно з можливим вторгнення на Тайвань.

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