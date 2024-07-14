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Партизани розвідали стратегічно важливий для РФ завод у Тюмені

Завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки, ракетних та артилерійських систем.

Партизани розвідали стратегічно важливий для РФ завод у Тюмені
Фото: АТЕШ

Кримські партизани провели розвідку російського заводу "СІБМАШ", який розташований у Тюмені. Завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки РФ.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Агент вивчив стратегічно важливий завод та його слабкі місця", — ідеться у повідомленні.

За інформацією агентів "АТЕШ", завод забезпечує виробництво, ремонт та відновлення ключових компонентів військової техніки, ракетних та артилерійських систем, займається оновленням систем управління та навігації.

"Через санкції, які прищепили до проблем імпорту високотехнологічних процесорів, виникли величезні проблеми з розвитком інерційних навігаційних систем", — зазначають партизани.

Повне виведення заводу з ладу, як кажуть партизани, може скоротити обслуговування та виробництво комплектуючих для 1000 одиниць військової техніки РФ щомісяця.

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