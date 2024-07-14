Україна не отримує достатньо допомоги, щоб повністю відвоювати свою територію у РФ, – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел розкритикував метафору “міст до НАТО”, а також заявив, що наразі відвоювати усю територію, захоплену Росією, для України є нереальним завданням.

Про це він сказав у розмові в Атлантичній Раді під час візиту до Техасу наступного дня після вашингтонського саміту НАТО, повідомляє “Голос Америки”.

“Президент Зеленський, хоч і не отримав запрошення до альянсу, але отримав те, що хотів, мається на увазі конкретна підтримка на полі бою, включно із низкою двосторонніх угод, які дадуть йому деяку передбачуваність планування для майбутніх криз”, – підсумував Павел результати саміту.

Стосовно того, чи достатньо наданої підтримки Україні, щоб відтиснути російських загарбників, Павел сказав:

“Було б достатньо, якби її рівень дозволяв Україні повністю відвоювати свою територію. На цей момент це нереально. Треба пам’ятати, хто суперник”.

Росія, додав Павел, “безумовно має набагато більші ресурси”, ніж Україна з усією союзницькою допомогою.

“Я вважаю, що якщо Україна буде готова утримувати свою територію, то це буде нашим успіхом у доступному для огляду майбутньому, ми не можемо очікувати жодного значного прориву на лінії фронту”, – додав Павел.

Він також закликав “якомога швидше переконати Росію”, що і вони не можуть досягти жодного значного успіху на полі бою. Тож мають сідати за стіл переговорів.

“Ми повинні застосовувати усі можливі політичні дії та переконати якомога більше країн, що цей конфлікт має бути вирішено відповідно до міжнародного права, особливо з принципами Статуту ООН”, – вважає чеський президент.

Він також зауважив: “Тим часом ми також повинні зробити все можливе, щоб переконати Китай, що це не в його інтересах бути так тісно пов’язаним з Росією. І створити тиск з боку Китаю на Росію для переговорів.

І потім, як тільки почнуться переговори, очевидно, що наша позиція повинна полягати не в легалізації окупованих територій як російських, а в тому, щоб оголосити їх тимчасово окупованими територіями, які ми ніколи не визнаємо російськими”.

“Але ми розуміємо, що за нинішніх обставин немає реалістичного варіанту, як їх повернути”, – повторив Павел.

Стосовно метафори “міст до НАТО”, широко застосовуваної під час саміту НАТО стосовно шляху України до членства у альянсі, то Павел сказав:

“Я трохи чутливо реагую на це слово “міст”, бо ним зловживали у нашому власному досвіді. Мій попередник намагався позиціонувати Чехію як “міст між Заходом і Сходом”, але зараз це не працює”.

Павел розповів, що тривало багато дискусій щодо України і в результаті, було таки вписано слово “міст”.

“Ви знаєте, міст можна легко зруйнувати”, – застеріг Петер Павел.

Також він нагадав: “З суто технічного та військового погляду, Україна наразі має найдосвідченішу армію в Європі. Це також найбільша армія в Європі. Вони отримали великий досвід за останні два з половиною роки, який можуть використовувати і використовують союзники по НАТО”.

Натомість якщо Україна залишатиметься у “тіньовій зоні” НАТО, то це лише створить умови для нового конфлікту, переконаний Павел. А для стабільності на східному фланзі слід наблизити Україну до НАТО та сприяти її інтеграції в альянс.

Стосовно того, як пояснити американцям, чому для США важливо дбати про свободу “далекої України”, Павел відповів:

“Ми всі повинні дбати про те, що відбувається в Україні, тому що це не війна за територію України, це війна за принципи. Росія вважає, що вони можуть досягти своїх довгострокових політичних цілей військовою силою. Вони нехтують міжнародним порядком, міжнародним правом. Вони просто хочуть відновити велич Радянського Союзу”.

“Справа не в тому, подобається вам Україна чи ні. Йдеться про те, чи хочете ви жити у світі, де правила мають значення. Тому що навіть такі віддалені від України країни, як, наприклад, Колумбія, можуть бути зацікавлені жити у світі, де їх захищатимуть якісь правила”, – сказав Павел.

Поки немає глобальної провідної позиції щодо рішучих дій в Україні, це дає як Росії, так і Китаю “певну надію, що вони зможуть вирішити це на власних умовах”, каже Павел.

Натомість саміт у Вашингтоні, додав він, “показав інший шлях, тому що переважна більшість країн були єдині у тому, що ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні не програти у цій війні”.

“Ніхто не хоче краху Росії, але хочемо, щоб вона зазнала поразки в Україні. І це важливо, бо інакше Росія буде заохочена, Китай буде підбадьорений, і багато інших країн, включаючи Іран, Північну Корею, будуть підбадьорені у своєму розумінні того, що Захід, демократії, не такі сильні, якими здаються”, – додав президент Павел.