У Криму помер брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Анафі.
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
“Щойно надійшла сумна звістка - в окупованому російськими варварами Криму помер Анафі Джемілєв (1941 року народження), брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Allah rahmet eylesin!” – написав Рефат Чубаров.
За даними інформагентства кримськотатарського народу Qirim.News, Анафі Джемілєв помер від хвороби.
Анафі Джемілєв жив у Сімферопольському районі захопленого півострова.