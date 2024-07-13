У Криму помер брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва

За даними інформагентства кримськотатарського народу Qirim.News, Анафі Джемілєв помер від хвороби.

“Щойно надійшла сумна звістка - в окупованому російськими варварами Криму помер Анафі Джемілєв (1941 року народження), брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Allah rahmet eylesin!” – написав Рефат Чубаров.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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